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6 мая, 10:00

Захарова назвала киевский режим террористическим после подрыва машины Прилепина

США вместе с союзниками по НАТО выкормили ещё одну террористическую ячейку — киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД России, комментируя покушение на экс-депутата Госдумы и писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

"Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. <...> Молимся за Захара", — написала дипломат в Telegram-канале.

По её словам, на США и Великобритании лежит прямая ответственность за действия Киева.

Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва

Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Наталья Исакова
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