Захарова назвала киевский режим террористическим после подрыва машины Прилепина

США вместе с союзниками по НАТО выкормили ещё одну террористическую ячейку — киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД России, комментируя покушение на экс-депутата Госдумы и писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

"Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. <...> Молимся за Захара", — написала дипломат в Telegram-канале.