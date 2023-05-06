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6 мая, 11:03
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МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина

В Нижегородской области полиция по горячим следам задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Об этом сообщает МВД РФ.

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Миронов назвал спланированным терактом подрыв машины Прилепина

Миронов назвал спланированным терактом подрыв машины Прилепина

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук
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    Комментарий

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    Игорь Петровсегодня в 12:01

    Наверное года три условно дадут.Или депортируют на Украину.

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