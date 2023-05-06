МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина
В Нижегородской области полиция по горячим следам задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Об этом сообщает МВД РФ.
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.
ТАСС / Сергей Бобылев