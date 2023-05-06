Миронов назвал спланированным терактом подрыв машины Прилепина
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал спланированным терактом подрыв автомобиля писателя и сопредседателя политсилы Захара Прилепина. В связи с этим он призвал перевести СВО в контртеррористический режим.
"Очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Это ещё одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать её контртеррористической и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ", — написал Миронов в Telegram-канале.
Самое главное, отметил он, что Прилепин после произошедшего остался жив.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористическим после подрыва машины писателя.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв