Миронов назвал спланированным терактом подрыв машины Прилепина

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал спланированным терактом подрыв автомобиля писателя и сопредседателя политсилы Захара Прилепина. В связи с этим он призвал перевести СВО в контртеррористический режим.

"Очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Это ещё одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать её контртеррористической и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ", — написал Миронов в Telegram-канале.