Стала известна мощность взрывчатки, с помощью которой подорвали автомобиль Прилепина
SHOT: Мощность взрывчатки в машине Прилепина составляла не менее 2,5 кг тротила
Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было заложено под капот Audi Q7 политика и писателя Захара Прилепина, составляла не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об это сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сейчас Прилепин находится в карете скорой помощи и ждёт вертолёт для транспортировки в больницу. Захар Прилепин — сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", экс-депутат Госдумы.
Ранее он подписал контракт с Росгрвардией и поехал в зону СВО. Политик добровольно отказался от депутатского мандата. Прилепин ещё до ухода добровольцем организовывал гуманитарные миссии на новые территории РФ.
Ранее Лайф писал о том, что в Нижегородской области взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Предварительно, Прилепин получил ранения, его водитель погиб. В пресс-службе политика отметили, что он в порядке. Эту информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
ТАСС / Рюмин Александр