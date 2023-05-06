Стала известна мощность взрывчатки, с помощью которой подорвали автомобиль Прилепина

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было заложено под капот Audi Q7 политика и писателя Захара Прилепина, составляла не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об это сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас Прилепин находится в карете скорой помощи и ждёт вертолёт для транспортировки в больницу. Захар Прилепин — сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", экс-депутат Госдумы.