Рогов: В момент взрыва с Захаром Прилепиным ехала его дочь

Во время взрыва в машине с писателем Захаром Прилепиным находилась его дочь. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Девочку, к счастью, уже успели высадить из авто, выгрузив вещи, она не пострадала", — отметил он в телеграм-канале.