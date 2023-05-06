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6 мая, 09:55

Рогов: В момент взрыва с Захаром Прилепиным ехала его дочь

Во время взрыва в машине с писателем Захаром Прилепиным находилась его дочь. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Девочку, к счастью, уже успели высадить из авто, выгрузив вещи, она не пострадала", — отметил он в телеграм-канале.

Рогов уточнил, что в результате взрыва скончался личный охранник Прилепина с позывным Злой.

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Ранее Лайф писал о том, что был взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Сообщалось, что он получил ранение ног. Однако пресс-служба писателя утверждает, что он в порядке.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Илья Суриков
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