Рогов: В момент взрыва с Захаром Прилепиным ехала его дочь
Во время взрыва в машине с писателем Захаром Прилепиным находилась его дочь. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Девочку, к счастью, уже успели высадить из авто, выгрузив вещи, она не пострадала", — отметил он в телеграм-канале.
Рогов уточнил, что в результате взрыва скончался личный охранник Прилепина с позывным Злой.
Ранее Лайф писал о том, что был взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Сообщалось, что он получил ранение ног. Однако пресс-служба писателя утверждает, что он в порядке.
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ТАСС / Антон Новодережкин