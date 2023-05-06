Глава Нижегородской области Никитин заявил, что Прилепин в порядке после взрыва
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что правоохранители выясняют обстоятельства взрыва автомобиля Audi Q7, в которой ехал писатель Захар Прилепин. Сам писатель, по словам главы региона, в порядке.
"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", — написал Никитин в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что в Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Предварительно, Прилепин получил ранения, его водитель погиб. В пресс-службе политика отметили, что он в порядке.
ТАСС / Андрей Епихин