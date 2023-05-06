Регион

Уведомления отключены

6 мая, 10:03

Глава Нижегородской области Никитин заявил, что Прилепин в порядке после взрыва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что правоохранители выясняют обстоятельства взрыва автомобиля Audi Q7, в которой ехал писатель Захар Прилепин. Сам писатель, по словам главы региона, в порядке.

"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", — написал Никитин в телеграм-канале.

Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва

Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва

Ранее Лайф писал о том, что в Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Предварительно, Прилепин получил ранения, его водитель погиб. В пресс-службе политика отметили, что он в порядке.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Епихин

Иван Косицын
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров