Озвучена вероятная версия подрыва автомобиля Прилепина

Причиной подрыва автомобиля писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина в Нижегородской области, предположительно, явилась месть украинских боевиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Прилепин с 2016 по 2018 год занимал пост заместителя командира батальона ополчения ДНР. Его фонд также закупает лекарства и продукты для беженцев из республик Донбасса.