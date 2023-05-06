Озвучена вероятная версия подрыва автомобиля Прилепина
ТАСС: Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина
Причиной подрыва автомобиля писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина в Нижегородской области, предположительно, явилась месть украинских боевиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
"По предварительным данным, подрыв автомобиля являлся местью украинских боевиков", — сказал собеседник агентства.
Прилепин с 2016 по 2018 год занимал пост заместителя командира батальона ополчения ДНР. Его фонд также закупает лекарства и продукты для беженцев из республик Донбасса.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины писателя.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская