Регион

Уведомления отключены

6 мая, 10:55

Озвучена вероятная версия подрыва автомобиля Прилепина

ТАСС: Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина

Причиной подрыва автомобиля писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина в Нижегородской области, предположительно, явилась месть украинских боевиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По предварительным данным, подрыв автомобиля являлся местью украинских боевиков", — сказал собеседник агентства.

Прилепин с 2016 по 2018 год занимал пост заместителя командира батальона ополчения ДНР. Его фонд также закупает лекарства и продукты для беженцев из республик Донбасса.

Жена Прилепина Мария рассказала о многочисленных угрозах в адрес её семьи

Жена Прилепина Мария рассказала о многочисленных угрозах в адрес её семьи

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины писателя.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Наталья Исакова
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров