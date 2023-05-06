Жена Прилепина Мария рассказала о многочисленных угрозах в адрес её семьи
Семья писателя Захарова Прилепина уже много лет получает угрозы, но перед тем, как его автомобиль в Нижегородской области взорвали, ничего не приходило. Об этом рассказала супруга публициста Мария в беседе с "Рен-ТВ".
"Мы живём много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было. В целом, они всегда были, это ни для кого не секрет", — сказала она.
Мария Прилепина подтвердила также, что Захар жив, медики оказывают ему профессиональную помощь.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины Прилепина.
ТАСС / Andreyev Vladimir