Жена Прилепина Мария рассказала о многочисленных угрозах в адрес её семьи

Семья писателя Захарова Прилепина уже много лет получает угрозы, но перед тем, как его автомобиль в Нижегородской области взорвали, ничего не приходило. Об этом рассказала супруга публициста Мария в беседе с "Рен-ТВ".

"Мы живём много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было. В целом, они всегда были, это ни для кого не секрет", — сказала она.