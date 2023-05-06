В МВД подтвердили факт взрыва автомобиля с Захаром Прилепиным
В Министерстве внутренних дел подтвердили факт взрыва автомобиля с писателем Захаром Прилепиным в Нижегородской области. Полицейские выехали на место.
"На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно других пострадавших нет", — отметили в ведомстве.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители стараются задержать лиц, причастных к преступлению.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины Прилепина.
ТАСС / Андреев Владимир