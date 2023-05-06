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6 мая, 10:13

В МВД подтвердили факт взрыва автомобиля с Захаром Прилепиным

В Министерстве внутренних дел подтвердили факт взрыва автомобиля с писателем Захаром Прилепиным в Нижегородской области. Полицейские выехали на место.

"На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно других пострадавших нет", — отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Правоохранители стараются задержать лиц, причастных к преступлению.

Песков не стал комментировать подрыв машины Прилепина

Песков не стал комментировать подрыв машины Прилепина

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины Прилепина.

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ТАСС / Андреев Владимир

Никита Осипов
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