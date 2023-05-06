В МВД подтвердили факт взрыва автомобиля с Захаром Прилепиным

В Министерстве внутренних дел подтвердили факт взрыва автомобиля с писателем Захаром Прилепиным в Нижегородской области. Полицейские выехали на место.

"На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно других пострадавших нет", — отметили в ведомстве.