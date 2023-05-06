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6 мая, 10:07

Песков не стал комментировать подрыв машины Прилепина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на данный момент не комментирует подрыв автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Об этом он заявил журналистам.

"Надо сначала получить информацию от правоохранительных органов", — отметил Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле случившееся терактом со стороны Киева.

Глава Нижегородской области Никитин заявил, что Прилепин в порядке после взрыва

Глава Нижегородской области Никитин заявил, что Прилепин в порядке после взрыва

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. По предварительным данным, писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины Прилепина.

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Никита Осипов
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