Песков не стал комментировать подрыв машины Прилепина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на данный момент не комментирует подрыв автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Об этом он заявил журналистам.

"Надо сначала получить информацию от правоохранительных органов", — отметил Песков в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле случившееся терактом со стороны Киева.