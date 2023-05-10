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10 мая, 14:59

Погибший соратник Прилепина представлен к ордену Мужества и награде Росгвардии

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Обложка © SHOT

Сотрудника батальона "Оплот" Росгвардии Александра Злого Шубина, погибшего при покушении на Захара Прилепина, представили к ордену Мужества и ведомственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе писателя. Прощание с ополченцем пройдёт завтра, 10 мая, в Нижнем Новгороде.

На фронт Злой ушёл девять лет назад из 11-го класса. По словам Прилепина, Шубин был очень близок его семье. Вооружённый конфликт он знал наизусть, а во время обстрелов закрывал литератора собой, и этой смертью также спас ему жизнь. Причём, несмотря на прозвище, Александр был очень добрый, много смеялся, улыбался и тайно жертвовал на храмы, добавил Прилепин.

"Был в пятёрке на ликвидацию": Прилепин рассказал, когда стал целью украинских диверсантов

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Напомним, 6 мая в Нижегородской области террористы подорвали "ауди", в которой ехал Захар Прилепин. Он был госпитализирован, а его близкий товарищ Александр Шубин погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", за подрыв задержан ранее судимый уроженец Незалежной Александр Пермяков. Он уже признался в работе на украинские спецслужбы и рассказал, как привёл в действие взрывное устройство. Его арестовали на два месяца. Позже взрывотехники обезвредили обнаруженную на месте теракта вторую мину.

Матвей Константинов
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