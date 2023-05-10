Погибший соратник Прилепина представлен к ордену Мужества и награде Росгвардии

Сотрудника батальона "Оплот" Росгвардии Александра Злого Шубина, погибшего при покушении на Захара Прилепина, представили к ордену Мужества и ведомственной награде. Об этом сообщили в пресс-службе писателя. Прощание с ополченцем пройдёт завтра, 10 мая, в Нижнем Новгороде.

На фронт Злой ушёл девять лет назад из 11-го класса. По словам Прилепина, Шубин был очень близок его семье. Вооружённый конфликт он знал наизусть, а во время обстрелов закрывал литератора собой, и этой смертью также спас ему жизнь. Причём, несмотря на прозвище, Александр был очень добрый, много смеялся, улыбался и тайно жертвовал на храмы, добавил Прилепин.