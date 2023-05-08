Суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвиняемый в покушении на Прилепина. Видео © Telegram / SHOT

"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Прокуратурой Нижегородской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании Александру Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.