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8 мая, 09:18

Суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвиняемый в покушении на Прилепина. Видео © Telegram / SHOT

"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Прокуратурой Нижегородской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании Александру Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.

Пермяков обвиняется по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. А сегодня Следственный комитет предъявил ему обвинение.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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