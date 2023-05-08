Суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина
Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Обвиняемый в покушении на Прилепина. Видео © Telegram / SHOT
"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Прокуратурой Нижегородской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании Александру Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
Пермяков обвиняется по статьям "Террористический акт" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. А сегодня Следственный комитет предъявил ему обвинение.
Telegram / SHOT