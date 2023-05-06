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6 мая, 16:35

СКР опубликовал видео допроса задержанного за подрыв машины Прилепина

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса задержанного по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Он представился как Пермяков Александр Анатольевич 1993 года рождения, уроженец Донецкой области Украины.

Допрос задержанного по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Видео СК РФ

"В 2018-м был завербован украинскими спецслужбами и 22-го года заехал на территорию РФ с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина", рассказал он.

Как пояснил задержанный, способом убийства был выбран дистанционный подрыв двумя противотанковыми минами.

"Сожалею о содеянном", спокойно сказал мужчина.

Знакомый почерк СБУ: Что известно о покушении на российского писателя Захара Прилепина

Знакомый почерк СБУ: Что известно о покушении на российского писателя Захара Прилепина

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.

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СК РФ

Андрей Григорьев
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