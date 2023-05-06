СКР опубликовал видео допроса задержанного за подрыв машины Прилепина

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса задержанного по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина. Он представился как Пермяков Александр Анатольевич 1993 года рождения, уроженец Донецкой области Украины.

"В 2018-м был завербован украинскими спецслужбами и 22-го года заехал на территорию РФ с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина", — рассказал он.