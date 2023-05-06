Знакомый почерк СБУ: Что известно о покушении на российского писателя Захара Прилепина В Нижегородской и Московской областях продолжается спецоперация по поиску и задержанию диверсантов, причастных к покушению на известного писателя и публициста Захара Прилепина. В качестве приоритета следователи отрабатывают украинский след. 6 мая, 16:11 В Нижегородской области совершено покушение на Захара Прилепина. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / П/с ГУ МВД РФ, © Shutterstock

Как взорвали машину с Прилепиным

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК ("Теракт"). Как уже установили следователи, сегодня около 11 часов в одном из населённых пунктов Борского района Нижегородской области взорвался паркетник Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате взрыва писатель получил ранение, а его водитель погиб. Прилепина доставили в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у него переломы и ушибы, контузию обоих лёгких, минно-взрывное ранение.

По данным телеграм-канала SHOT, за рулём внедорожника мог находиться 27-летний бывший луганский ополченец с позывным Злой. Александр Шубин служил вместе с Захаром, они давно дружили. Он сопровождал писателя в поездке к семье.









Первоначально считалось, что бомба могла находиться под днищем Audi Q7. Однако позже выяснилось, что это была противотанковая мина, которую заранее заложили на дороге. Взрыв был такой силы, что разорвал и перевернул тяжёлую машину, оставив под ней воронку диаметром около полутора метров и 70 см глубиной.

Кадры с места подрыва авто Захара Прилепина. Возбуждено уголовное дело. Видео © T.me / SHOT

По информации SHOT, мощность СВУ составляло не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Прилепин, предварительно, сидел на заднем сидении. Дочку писатель высадил на даче за несколько минут до теракта.

Следователи назначили судебные экспертизы, в том числе биологическую, генетическую, физико-химическую и взрывотехническую.

Кто стоит за покушением на Прилепина

В качестве главной версии спецслужбы отрабатывают "украинский след" и считают, что покушение на Прилепина связано с последними резонансными убийствами российских общественных деятелей и журналистов. Напомним, что 2 апреля в кафе Street food bar № 1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге взорвали военкора Владлена Татарского. В августе 2022 года в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado с журналисткой Дарьей Дугиной, а в марте 2023 года было предотвращено покушение на бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малафеева.

Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная группировка украинских и крымских татар "Атеш". Она якобы давно пыталась его найти и ликвидировать.

На фото блокпосты, выставленные на подъезде к Бору. Фото © T.me / SHOT

По горячим следам в Нижегородской области задержан первый подозреваемый — 30-летний ранее судимый за грабёж Александр Пермяков, который недавно получил российское гражданство. Его задержали местные участковые возле леса недалеко от места совершения теракта, когда отрабатывали территорию по плану "Перехват".

Он якобы уже дал признательные показания. Он был завербован спецслужбами Украины и выполнял задания за деньги. Пермяков рассказал, что получил "заказ" на Прилепина. Он якобы за ним следил и заложил противотанковую мину на дороге, по которой ездил Прилепин.

На кадрах — подозреваемый в подрыве машины Захара Прилепина, уроженец Украины, ранее судимый за разбой. Видео © T.me / SHOT

Кроме того, оперативные мероприятия проходят в Подмосковье. Есть информация, что другие участники теракта скрылись в этом регионе. Вечером появилась информация, что задержан ещё один подозреваемый.

Что известно о террористической организации "Атеш"

— Движение «АТЕШ» охотилось за Прилепиным с начала года, — написал сегодня админ Телеграм-канала террористической ячейки "Атеш". — Вот прям как чувствовали. И сбылось — ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке.

Согласно украинским и американским СМИ, это подпольное движение проукраинских боевиков, появившееся в Крыму, костяк составляют крымские татары. Название "Атеш" переводится с тюркского языка как "огонь".

Непонятно, что появилось сперва — террористы или их официальный телеграм-канал. Среди первых постов была клятва солдата "Атеш" в сетнябре 2022 года.

По данным украинской стороны, "Атеш" причастна к ряду военных преступлений. Её боевики якобы убили в ноябре 2022 года 30 российских военнослужащих в симферопольских госпиталях, в марте 2023-го — замглавы военной администрации Новой Каховки, в апреле — двух гражданских в Великих Копанях. Они брали ответственность за поджог казарм в селе Советское 11 декабря 2022, за взрыв автомобиля с четырьмя военными в Новой Каховке 10 февраля 2023-го, за атаку на наш блокпост вблизи Олешека 23 апреля.

Чем Захар Прилепин мог не угодить Киеву

Захар Прилепин. Фото © T.me / SHOT

Захар Прилепин — сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду", писатель и экс-депутат Госдумы. В 2017 году признавался "Писателем года".

С начала СВО Прилепин организовывал гуманитарные миссии на новые территории России. В этом году он подписал контракт с Росгвардией и поехал в зону боевых действий, из-за чего даже отказался от депутатского мандата.

Что известно о погибшем водителе

Александр Шубин. Фото © T.me / SHOT

Александру Шубину, погибшему водителю Прилепина, было 27 лет. Родом из Луганска. В 2014 году, не окончив 11-й класс, ушёл в ополчение, попал в батальон "Заря", после перешёл разведчиком в знаменитое луганское подразделение "Мангуст". С 2016 года он числился в батальоне Захара Прилепина и позже оказался в его личной охране. С начала СВО Захар и Злой бок о бок служили по контракту с Росгвардией в батальоне "Оплот".

Известно, что незадолго до своей гибели Александр сделал предложение своей девушке, и она согласилась.

Кто, по вашему, может стоять за покушением на Прилепина? 0 Украинские спецслужбы Радикальное движение АТЕШ Спецслужбы Запада