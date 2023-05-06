Найдена квартира, где могли собрать бомбу для подрыва машины Прилепина
ТАСС: Установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина
Сотрудники МВД и ФСБ России установили несколько квартир в Москве и Московской области, где могли проживать причастные к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
"В Москве и Подмосковье полиция и ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина. Также установлена квартира, в которой могли собрать СВУ", — говорится в сообщении.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что Прилепин в порядке. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. Дело возбуждено по статье о теракте.
ТАСС / Александр Рюмин