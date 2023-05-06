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6 мая, 12:40
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МВД раскрыло подробности первого задержания по делу о подрыве машины Прилепина

Задержанный по подозрению в причастности к взрыву авто Прилепина ранее был судим

<p>Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Обложка ©<a href="https://t.me/shot_shot/51035" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Обложка © SHOT

Мужчина, который был задержан по подозрению в причастности к подрыву автомобиля с писателем Захаром Прилепиным, ранее уже был судим. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан у лесного массива тремя участковыми полиции в ходе плана "Перехват". Известно, что речь идёт о мужчине 1993 года рождения. Розыск возможных соучастников подрыва авто продолжается.

МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина

МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.

Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

Иван Косицын
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