МВД раскрыло подробности первого задержания по делу о подрыве машины Прилепина
Задержанный по подозрению в причастности к взрыву авто Прилепина ранее был судим
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Обложка © SHOT
Мужчина, который был задержан по подозрению в причастности к подрыву автомобиля с писателем Захаром Прилепиным, ранее уже был судим. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Подозреваемый был задержан у лесного массива тремя участковыми полиции в ходе плана "Перехват". Известно, что речь идёт о мужчине 1993 года рождения. Розыск возможных соучастников подрыва авто продолжается.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.