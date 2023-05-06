Прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля Прилепина
Прокуратура: Подрыв авто Прилепина произошёл в посёлке Пионерский
Подрыв автомобиля, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, произошёл в посёлке Пионерский, что в 50 километрах от города Бора Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Место подрыва авто Захара Прилепина. Видео © t.me / nizhnyproc
По поручению прокурора Нижегородской области Андрея Травкина на место ЧП выехал первый зампрокурора региона Валерий Кузьмин.
Напомним, сегодня в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве авто.
t.me / nizhnyproc