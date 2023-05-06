Регион

Уведомления отключены

6 мая, 13:19

Прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля Прилепина

Прокуратура: Подрыв авто Прилепина произошёл в посёлке Пионерский

Подрыв автомобиля, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, произошёл в посёлке Пионерский, что в 50 километрах от города Бора Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Место подрыва авто Захара Прилепина. Видео © t.me / nizhnyproc

МВД раскрыло подробности первого задержания по делу о подрыве машины Прилепина

МВД раскрыло подробности первого задержания по делу о подрыве машины Прилепина

По поручению прокурора Нижегородской области Андрея Травкина на место ЧП выехал первый зампрокурора региона Валерий Кузьмин.

Напомним, сегодня в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве авто.

Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

Обложка ©

t.me / nizhnyproc

Иван Косицын
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров