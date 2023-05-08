Задержанному за покушение на Прилепина предъявлено обвинение в терроризме
Задержанный по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина Александр Пермяков. Видео © СК РФ
Обвинение в терроризме предъявлено россиянину Александру Пермякову, задержанному по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"Александру Пермякову предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о его аресте", — говорится в сообщении ведомства.
Обвинение Пермякову предъявлено по статьям Уголовного кодекса РФ 205 ("Террористический акт") и 222 ("Незаконный оборот оружия"). Следствие просит отправить его под арест.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.