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8 мая, 08:00

Задержанному за покушение на Прилепина предъявлено обвинение в терроризме

<p>Задержанный по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина Александр Пермяков. Видео © <a href="https://t.me/sledcom_press" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Задержанный по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина Александр Пермяков. Видео © СК РФ

Обвинение в терроризме предъявлено россиянину Александру Пермякову, задержанному по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Александру Пермякову предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о его аресте", — говорится в сообщении ведомства.

Обвинение Пермякову предъявлено по статьям Уголовного кодекса РФ 205 ("Террористический акт") и 222 ("Незаконный оборот оружия"). Следствие просит отправить его под арест.

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Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.

Андрей Григорьев
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