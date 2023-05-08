Задержанному за покушение на Прилепина предъявлено обвинение в терроризме

Обвинение в терроризме предъявлено россиянину Александру Пермякову, задержанному по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"Александру Пермякову предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о его аресте", — говорится в сообщении ведомства.