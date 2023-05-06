Подозреваемый в подрыве авто Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Подозреваемый в подрыве автомобиля писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, 29-летнего ранее судимого уроженца Незалежной два года назад завербовали украинские спецслужбы. На территорию России он прибыл с конкретной целью — выследить и убить Прилепина, что, собственно, он и попытался сделать. Сейчас с задержанным мужчиной работают следователи.