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6 мая, 16:18

Подозреваемый в подрыве авто Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Подозреваемый в подрыве автомобиля писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 29-летнего ранее судимого уроженца Незалежной два года назад завербовали украинские спецслужбы. На территорию России он прибыл с конкретной целью — выследить и убить Прилепина, что, собственно, он и попытался сделать. Сейчас с задержанным мужчиной работают следователи.

МВД опубликовало видео с подозреваемым в покушении на Прилепина

МВД опубликовало видео с подозреваемым в покушении на Прилепина

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.

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Кадр из видео YouTube / МВД России

Наталья Исакова
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