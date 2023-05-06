МВД опубликовало видео с подозреваемым в покушении на Прилепина

Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания подозреваемого в покушении на публициста Захара Прилепина. На кадрах мужчину в наручниках в сопровождении сотрудников МВД ведут в отдел.

Лайф писал, что задержанный по делу о теракте против Прилепина оказался уроженцем Украины 1993 года рождения, который ранее был судим на родине за разбой.