МВД опубликовало видео с подозреваемым в покушении на Прилепина
Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания подозреваемого в покушении на публициста Захара Прилепина. На кадрах мужчину в наручниках в сопровождении сотрудников МВД ведут в отдел.
Задержание подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Видео © МВД РФ
Лайф писал, что задержанный по делу о теракте против Прилепина оказался уроженцем Украины 1993 года рождения, который ранее был судим на родине за разбой.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.
МВД РФ