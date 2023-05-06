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6 мая, 14:45

По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины

Задержанный по делу о теракте против Прилепина оказался уроженцем Украины

<p>Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © <a href="https://t.me/sledcom_press/6650" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © СК РФ

Мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к подрыву машины писателя и политика Захара Прилепина в посёлке Пионерский Нижегородской области, является уроженцем Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, задержанный — уроженец Украины 1993 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля Прилепина

Прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля Прилепина

Он также добавил, что задержанный ранее был судим на родине за разбой, совершённый по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сообщалось, что по горячим следам задержан подозреваемый в подрыве авто Прилепина. В МВД сообщали, что он был взят у лесного массива тремя участковыми полиции в ходе плана "Перехват".

Найдена квартира, где могли собрать бомбу для подрыва машины Прилепина

Найдена квартира, где могли собрать бомбу для подрыва машины Прилепина

Напомним, сегодня в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Иван Косицын
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  • Нижегородская область

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