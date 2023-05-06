По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины
Задержанный по делу о теракте против Прилепина оказался уроженцем Украины
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © СК РФ
Мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к подрыву машины писателя и политика Захара Прилепина в посёлке Пионерский Нижегородской области, является уроженцем Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Предварительно, задержанный — уроженец Украины 1993 года рождения", — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что задержанный ранее был судим на родине за разбой, совершённый по предварительному сговору группой лиц.
Ранее сообщалось, что по горячим следам задержан подозреваемый в подрыве авто Прилепина. В МВД сообщали, что он был взят у лесного массива тремя участковыми полиции в ходе плана "Перехват".
Напомним, сегодня в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".