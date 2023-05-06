По делу о покушении на Прилепина задержали уроженца Украины

Мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к подрыву машины писателя и политика Захара Прилепина в посёлке Пионерский Нижегородской области, является уроженцем Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, задержанный — уроженец Украины 1993 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что задержанный ранее был судим на родине за разбой, совершённый по предварительному сговору группой лиц.