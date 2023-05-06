Россиян призвали к бдительности на фоне покушения на Прилепина
Глава фонда "Возрождения" Громов призвал россиян к бдительности
Для совершения теракта требуется серьёзная подготовка спецслужб, но исполнителем может стать любой человек, который легко поддаётся чужому влиянию. Такое заявление сделал президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей "Возрождение" Вячеслав Громов, комментируя покушение на писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепила в Нижегородской области.
В беседе с газетой "Петербургский дневник" он напомнил о недавнем убийстве военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, которое совершила молодая студентка. С теоретической точки зрения, как считает Громов, этот теракт можно было бы предотвратить. Однако для этого необходима консолидация сил не только спецслужб, но и народа. В связи с этим он призвал общество не терять бдительность.
"Террор перешёл границы, и никто не застрахован от подобных террористических атак. Нужно беречь наших активистов, службам безопасности обращать больше внимания на борьбу с терроризмом. А Прилепину, как ветерану боевых действий, необходимо было быть более внимательным", — сказал Громов.
Напомним, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Следствие рассматривает месть украинских боевиков как одну из версий покушения на Прилепина. Дело возбуждено по статье о теракте.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин