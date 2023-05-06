Россиян призвали к бдительности на фоне покушения на Прилепина

Для совершения теракта требуется серьёзная подготовка спецслужб, но исполнителем может стать любой человек, который легко поддаётся чужому влиянию. Такое заявление сделал президент Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей "Возрождение" Вячеслав Громов, комментируя покушение на писателя и экс-депутата Госдумы Захара Прилепила в Нижегородской области.

В беседе с газетой "Петербургский дневник" он напомнил о недавнем убийстве военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, которое совершила молодая студентка. С теоретической точки зрения, как считает Громов, этот теракт можно было бы предотвратить. Однако для этого необходима консолидация сил не только спецслужб, но и народа. В связи с этим он призвал общество не терять бдительность.