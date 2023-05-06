Следователи назвали имя подозреваемого в покушении на Прилепина
СК: Подозреваемый в покушении на Прилепина запустил бомбу дистанционно
Подозреваемый в покушении на публициста Захара Прилепина привёл в действие взрывное устройство дистанционно. Об этом заявили в СК РФ. В ведомстве уточнили, что речь идёт о мужчине по имени Александр Пермяков.
"Подозреваемый задержан, в ходе допроса он даёт показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия", — отметили в СК.
Мужчину задержали, когда он выходил из леса в другом населённом пункте, уточнили следователи. Тем временем допрос Пермякова продолжается. Специалисты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Сейчас устанавливаются иные лица, причастные к теракту.
Лайф писал, что задержанный по делу о теракте против Прилепина оказался уроженцем Украины 1993 года рождения, который ранее был судим на родине за разбой.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.
МВД РФ