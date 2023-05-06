Следователи назвали имя подозреваемого в покушении на Прилепина

Подозреваемый в покушении на публициста Захара Прилепина привёл в действие взрывное устройство дистанционно. Об этом заявили в СК РФ. В ведомстве уточнили, что речь идёт о мужчине по имени Александр Пермяков.

"Подозреваемый задержан, в ходе допроса он даёт показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привёл в действие дистанционно. После этого скрылся с места происшествия", — отметили в СК.

Мужчину задержали, когда он выходил из леса в другом населённом пункте, уточнили следователи. Тем временем допрос Пермякова продолжается. Специалисты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Сейчас устанавливаются иные лица, причастные к теракту.