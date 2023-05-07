"Вспыльчивый, но не злой": Сестра задержанного за покушение на Прилепина рассказала о брате
RT: Сестра подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина рассказала о брате
Задержанный по подозрению в подрыве автомобиля Захара Прилепина Александр Пермяков. Видео © СК РФ
Задержанный по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков ещё в подростковом возрасте был судим за хулиганство и разбой. Об этом RT рассказала его старшая сестра Ирина.
Вместе они учились в школе-интернате в Дружковке Краматорского района как дети из малоимущей семьи, но в последнее время общались редко. Семьи у него не было, а 72-летней матери, которая живёт с его сестрой в России, он звонил лишь раз в полгода. Родственникам задержанный говорил, что работает на стройке в Москве, про Нижний Новгород никогда не упоминал.
По словам Ирины, в этом году Пермяков получил российский паспорт. С 2015 года он служил в ополчении ДНР, куда пошёл добровольцем, так как "поддерживал Донбасс", утверждает женщина. Она также охарактеризовала брата как "вспыльчивым, но не злым".
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.