"Вспыльчивый, но не злой": Сестра задержанного за покушение на Прилепина рассказала о брате

Задержанный по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина уроженец Украины Александр Пермяков ещё в подростковом возрасте был судим за хулиганство и разбой. Об этом RT рассказала его старшая сестра Ирина.

Вместе они учились в школе-интернате в Дружковке Краматорского района как дети из малоимущей семьи, но в последнее время общались редко. Семьи у него не было, а 72-летней матери, которая живёт с его сестрой в России, он звонил лишь раз в полгода. Родственникам задержанный говорил, что работает на стройке в Москве, про Нижний Новгород никогда не упоминал.