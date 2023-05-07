В СБУ умолчали о причастности к покушению на писателя Прилепина
СБУ не опровергла и не подтвердила причастность к покушению на Прилепина
СБУ не дала опровержения, равно как и подтверждения информации о причастности к покушению на убийство писателя Захара Прилепина.
"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ", — рассказали в пресс-службе ведомства агентству "РБК-Украина".
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам.
Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля. Лайф писал, что задержанный по делу о теракте против Прилепина Александр Пермяков оказался уроженцем Украины 1993 года рождения, который ранее был судим на родине за разбой. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.
Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей