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6 мая, 21:29

В СБУ умолчали о причастности к покушению на писателя Прилепина

СБУ не опровергла и не подтвердила причастность к покушению на Прилепина

СБУ не дала опровержения, равно как и подтверждения информации о причастности к покушению на убийство писателя Захара Прилепина.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ", — рассказали в пресс-службе ведомства агентству "РБК-Украина".

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам.

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Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля. Лайф писал, что задержанный по делу о теракте против Прилепина Александр Пермяков оказался уроженцем Украины 1993 года рождения, который ранее был судим на родине за разбой. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.

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Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Анатолий Симоненко
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