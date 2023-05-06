Погибший при взрыве водитель Прилепина перед смертью сделал девушке предложение

У водителя Александра Шубина, находившегося вместе с писателем Захаром Прилепиным во взорванном автомобиле под Нижним Новгородом, осталась девушка, которой он сделал предложение. Об этом говорится в заявлении пресс-службы публициста.

"Александру исполнилось 27 лет. Все знакомые характеризуют его как весёлого, жизнерадостного и всегда позитивного человека. У него осталась девушка. Александр сделал ей предложение", — сказано в сообщении.

Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014-м, когда началась война на Донбассе, он учился в 11-м классе. Не окончив обучение, молодой человек ушёл в ополчение. В результате Шубин попал в батальон "Заря", при этом аттестат ему присылали по почте.

Он служил в разведке, а потом попал в знаменитую для Луганска роту "Мангуст", откуда в конце 2016 года перешёл в батальон Прилепина, который размещался в Донецке. Во время службы Шубин попал в личную охрану писателя. В его пресс-службе уточнили, что у мужчины был позывной Злой.