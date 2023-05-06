Погибший при взрыве водитель Прилепина перед смертью сделал девушке предложение
У водителя Александра Шубина, находившегося вместе с писателем Захаром Прилепиным во взорванном автомобиле под Нижним Новгородом, осталась девушка, которой он сделал предложение. Об этом говорится в заявлении пресс-службы публициста.
"Александру исполнилось 27 лет. Все знакомые характеризуют его как весёлого, жизнерадостного и всегда позитивного человека. У него осталась девушка. Александр сделал ей предложение", — сказано в сообщении.
Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014-м, когда началась война на Донбассе, он учился в 11-м классе. Не окончив обучение, молодой человек ушёл в ополчение. В результате Шубин попал в батальон "Заря", при этом аттестат ему присылали по почте.
Он служил в разведке, а потом попал в знаменитую для Луганска роту "Мангуст", откуда в конце 2016 года перешёл в батальон Прилепина, который размещался в Донецке. Во время службы Шубин попал в личную охрану писателя. В его пресс-службе уточнили, что у мужчины был позывной Злой.
Когда Прилепин закончил службу, его соратник уехал вместе с ним и находился постоянно рядом, выполняя функцию охранника и водителя. С начала спецоперации на Украине писатель подписал контракт с Росгвардией и служил в составе батальона "Оплот", Шубин отправился также вместе с ним.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.
Лайф писал, что задержанный по делу о теракте против Прилепина Александр Пермяков оказался уроженцем Украины 1993 года рождения, который ранее был судим на родине за разбой. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.
T. me / SHOT