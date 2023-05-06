Прилепина после операции ввели в медикаментозный сон
Губернатор Никитин: Прилепин введён в медикаментозный сон после операции
Захар Прилепин введён в кому для того, чтобы быстрее восстановиться. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, говоря о состоянии публициста после подрыва автомобиля в Нижегородской области. По его словам, медики провели диагностику и "необходимые мероприятия", в частности оперативное вмешательство.
Губернатор Никитин рассказал о состоянии Прилепина. Видео © Telegram / Глеб Никитин
"В первую очередь речь идёт о фиксации переломов. Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, но сейчас введён в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться. Этот день Святого Георгия будет вторым днём рождения для Захара, потому что он родился не в рубашке, а в бронежилете", — отметил Никитин.
Он выразил соболезнования родственникам водителя Александра, который находился в машине вместе с Прилепиным и погиб.
"[Александр] — соратник Захара, нижегородец, который связывал свою жизнь с этим регионом. Хочу пожелать эффективной работы правоохранителям, которые активно сейчас занимаются тем, чтобы это преступление не осталось безнаказанным", — заключил Никитин.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. Это сослуживец публициста, бывший луганский ополченец. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан по горячим следам. Кроме того, установлены квартиры в Подмосковье, где готовилось покушение на Прилепина. А прокуратура показала видео с места подрыва автомобиля.
Лайф писал, что задержанный по делу о теракте против Прилепина Александр Пермяков оказался уроженцем Украины 1993 года рождения, который ранее был судим на родине за разбой. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.
ТАСС / Афонина Елена