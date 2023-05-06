Прилепина после операции ввели в медикаментозный сон

Захар Прилепин введён в кому для того, чтобы быстрее восстановиться. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, говоря о состоянии публициста после подрыва автомобиля в Нижегородской области. По его словам, медики провели диагностику и "необходимые мероприятия", в частности оперативное вмешательство.

Губернатор Никитин рассказал о состоянии Прилепина. Видео © Telegram / Глеб Никитин

"В первую очередь речь идёт о фиксации переломов. Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, но сейчас введён в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться. Этот день Святого Георгия будет вторым днём рождения для Захара, потому что он родился не в рубашке, а в бронежилете", — отметил Никитин.

Он выразил соболезнования родственникам водителя Александра, который находился в машине вместе с Прилепиным и погиб.