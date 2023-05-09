Взрывотехники обезвредили вторую мину на месте подрыва машины Прилепина
На следующий день после покушения на Захара Прилепина взрывотехники обезвредили вторую противотанковую мину на месте подрыва автомобиля, сообщает SHOT со ссылкой на источники. Боеприпас обнаружили на обломках седьмого числа.
К неразорвавшейся мине было прикреплено самодельное взрывное устройство, которое сбежавший Пермяков так и не активировал. Снаряд приобщили к делу.
О том, что на месте была ещё одна мина, Прилепину сообщили почти сразу же. Комментируя произошедшее, он отметил, что преступник мог "зарыть ночью хоть десять мин", поскольку жилые окна на ту дорогу не выходят.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области диверсанты подорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его близкий товарищ Александр Шубин погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. Пермяков арестован на два месяца. А Прилепин рассказал, что украинские ДРГ охотились за ним ещё в 2017 году.