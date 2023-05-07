"Мы победим": Прилепин впервые вышел на связь после пережитого покушения на его жизнь

Писатель Захар Прилепин впервые обратился к своим подписчикам после пережитого покушения на его жизнь. Он разместил свой пост в "Телеграме" и рассказал там, что в момент взрыва был за рулём, а его охранник ехал на пассажирском переднем сиденье.

"Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулём. Взрыв произошёл под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу", — написал Прилепин.

По его словам, выбираться из машины ему помогали подбежавшие селяне. Взрыв сломал писателю обе ноги "и ещё что-то там". Прилепин рассказал, что просил принести ему телефон из машины, сразу "отдал все распоряжения". Соседка сделала ему обезболивающий укол. Писатель поблагодарил губернатора Глеба Никитина, который прислал вертолёт.

"Уже здесь мне сообщили, что мин было две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали", — отметил Прилепин.

Он подтвердил информацию о том, что высадил дочь из машины за пять минут до взрыва. По словам писателя, в том месте "зарыть ночью можно было хоть десять мин", поскольку жилые окна туда не выходят.