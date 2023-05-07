"Мы победим": Прилепин впервые вышел на связь после пережитого покушения на его жизнь
Прилепин сообщил, что в момент взрыва был за рулём автомобиля
Писатель Захар Прилепин впервые обратился к своим подписчикам после пережитого покушения на его жизнь. Он разместил свой пост в "Телеграме" и рассказал там, что в момент взрыва был за рулём, а его охранник ехал на пассажирском переднем сиденье.
"Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулём. Взрыв произошёл под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу", — написал Прилепин.
По его словам, выбираться из машины ему помогали подбежавшие селяне. Взрыв сломал писателю обе ноги "и ещё что-то там". Прилепин рассказал, что просил принести ему телефон из машины, сразу "отдал все распоряжения". Соседка сделала ему обезболивающий укол. Писатель поблагодарил губернатора Глеба Никитина, который прислал вертолёт.
"Уже здесь мне сообщили, что мин было две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали", — отметил Прилепин.
Он подтвердил информацию о том, что высадил дочь из машины за пять минут до взрыва. По словам писателя, в том месте "зарыть ночью можно было хоть десять мин", поскольку жилые окна туда не выходят.
"Спасибо всей родне, я слышу и чувствую всё. Спасибо Санечке, за эти восемь лет он спасал мне жизнь несколько раз. Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас. Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне. Я её дострою. Она будет в честь святого Александра. Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим", — заключил Прилепин.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный привёл в действие дистанционно. СК РФ опубликовал видео его допроса.
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