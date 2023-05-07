Люди бросились на помощь: Появилось видео, сделанное сразу после подрыва автомобиля Прилепина

Первые минуты после подрыва автомобиля с писателем и политиком Захаром Прилепиным в Нижегородской области попали на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда" .

На них видно, как жители посёлка Пионерский, где и произошло ЧП, пришли к машине Прилепина, которую разорвало на части и перевернуло. Именно местные жители первыми оказали помощь пострадавшему. Они вытащили писателя из авто. На месте инцидента продолжают работать оперативные службы и правоохранители.