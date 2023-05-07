Люди бросились на помощь: Появилось видео, сделанное сразу после подрыва автомобиля Прилепина
Первые минуты после подрыва автомобиля Прилепина попали на видео
Первые минуты после подрыва автомобиля с писателем и политиком Захаром Прилепиным в Нижегородской области попали на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Первые минуты после подрыва автомобиля Захара Прилепина. Видео © Телеканал "Звезда"
На них видно, как жители посёлка Пионерский, где и произошло ЧП, пришли к машине Прилепина, которую разорвало на части и перевернуло. Именно местные жители первыми оказали помощь пострадавшему. Они вытащили писателя из авто. На месте инцидента продолжают работать оперативные службы и правоохранители.
Ранее стало известно, что Прилепин был успешно выведен из медикаментозного сна. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил эту информацию, добавив, что состояние писателя стабильное, а настроение бодрое.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СК РФ опубликовал видео его допроса.