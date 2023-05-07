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7 мая, 14:04

Люди бросились на помощь: Появилось видео, сделанное сразу после подрыва автомобиля Прилепина

Первые минуты после подрыва автомобиля Прилепина попали на видео

Первые минуты после подрыва автомобиля с писателем и политиком Захаром Прилепиным в Нижегородской области попали на видео. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

Первые минуты после подрыва автомобиля Захара Прилепина. Видео © Телеканал "Звезда"

На них видно, как жители посёлка Пионерский, где и произошло ЧП, пришли к машине Прилепина, которую разорвало на части и перевернуло. Именно местные жители первыми оказали помощь пострадавшему. Они вытащили писателя из авто. На месте инцидента продолжают работать оперативные службы и правоохранители.

Представитель Прилепина рассказала, как он себя чувствует

Представитель Прилепина рассказала, как он себя чувствует

Ранее стало известно, что Прилепин был успешно выведен из медикаментозного сна. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил эту информацию, добавив, что состояние писателя стабильное, а настроение бодрое.

Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СК РФ опубликовал видео его допроса.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Иван Косицын
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