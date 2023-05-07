Представитель Прилепина рассказала, как он себя чувствует

Пострадавший в результате подрыва машины в Нижегородской области писатель и политик Захар Прилепин уже общается и даёт поручения. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

"Он находится в сознании, общается, даёт поручения. Всё хорошо", — отметила она.