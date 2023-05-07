Регион

Уведомления отключены

7 мая, 10:08

Представитель Прилепина рассказала, как он себя чувствует

Представитель Прилепина Кондакова заявила, что он уже даёт поручения из больницы

Пострадавший в результате подрыва машины в Нижегородской области писатель и политик Захар Прилепин уже общается и даёт поручения. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

"Он находится в сознании, общается, даёт поручения. Всё хорошо", — отметила она.

Ранее Кондакова сообщила, что Прилепин был успешно выведен из медикаментозного сна. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил эту информацию, добавив, что состояние писателя стабильное, а настроение бодрое.

В МВД рассказали новые детали задержания подозреваемого в покушении на Прилепина

В МВД рассказали новые детали задержания подозреваемого в покушении на Прилепина

Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.

Обложка ©

Getty Images / Leonardo Cendamo

Иван Косицын
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров