Представитель Прилепина рассказала, как он себя чувствует
Представитель Прилепина Кондакова заявила, что он уже даёт поручения из больницы
Пострадавший в результате подрыва машины в Нижегородской области писатель и политик Захар Прилепин уже общается и даёт поручения. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
"Он находится в сознании, общается, даёт поручения. Всё хорошо", — отметила она.
Ранее Кондакова сообщила, что Прилепин был успешно выведен из медикаментозного сна. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также подтвердил эту информацию, добавив, что состояние писателя стабильное, а настроение бодрое.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.
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