В МВД рассказали новые детали задержания подозреваемого в покушении на Прилепина

Полицейские, участвовавшие в оперативных мероприятиях и задержании подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина, рассказали подробности этой операции. Они детально восстановили хронологию и указали на то, что тот изначально придумывал какие-то небылицы.

Участковые МВД рассказали детали задержания подозреваемого в покушении на Прилепина. Видео © t.me / МВД Медиа

"Изначально человек (задержанный Александр Пермяков. — Прим. Лайфа) нам говорил те вещи, которые не являлись действительностью: что он на пруду в данной местности ловил куропаток, но на данном участке озера его не было, куропаток, соответственно, тоже не было", — рассказал участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Семёновскому городскому округу Дмитрий Воеводин.