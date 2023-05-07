В МВД рассказали новые детали задержания подозреваемого в покушении на Прилепина
МВД: Подозреваемый в покушении на Прилепина при задержании притворился охотником
Полицейские, участвовавшие в оперативных мероприятиях и задержании подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина, рассказали подробности этой операции. Они детально восстановили хронологию и указали на то, что тот изначально придумывал какие-то небылицы.
Участковые МВД рассказали детали задержания подозреваемого в покушении на Прилепина. Видео © t.me / МВД Медиа
"Изначально человек (задержанный Александр Пермяков. — Прим. Лайфа) нам говорил те вещи, которые не являлись действительностью: что он на пруду в данной местности ловил куропаток, но на данном участке озера его не было, куропаток, соответственно, тоже не было", — рассказал участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Семёновскому городскому округу Дмитрий Воеводин.
Полицейские рассказали, что план "Перехват" был объявлен в 12 часов дня, после чего сотрудники выехали в деревню Козлово. Они решили просмотреть рядом лежащий лесной массив и окрестности, там и заметили человека, вышедшего на дорогу. Он сразу вызвал у участковых подозрение. При себе у него оказалось два паспорта — российский и украинский, а после недолгого разговора остановленный "охотник" признался, что участвовал в подрыве автомобиля. Ему надели наручники и доставили в полицейский участок.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса.
t.me / МВД Медиа