"Был в пятёрке на ликвидацию": Прилепин рассказал, когда стал целью украинских диверсантов
Прилепин заявил, что украинские ДРГ охотились за ним ещё в 2017 году
Пострадавший при подрыве своего автомобиля политик и писатель Захар Прилепин рассказал, что ещё в 2017 году узнал, что за ним в ДНР охотятся несколько украинских диверсионно-разведывательных групп. Его слова приводит издание "Нижегородская правда".
"Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины, ещё в 2017 году. Я был в пятёрке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР", — заявил Прилепин.
По его словам, глава ДНР Александр Захарченко тогда рекомендовал ему вывезти семью, которая в тот момент жила с ним.
"С тех пор подобные вещи происходили постоянно. В том же году сапёры дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке", — добавил Прилепин.
Последний раз было предупреждение от российских спецслужб накануне выезда из ЛНР, рассказал писатель. Прилепина, который является действующим офицером Росгвардии, предупредили, что по нему работают несколько ДРГ, и призвали быть аккуратнее.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. А сегодня суд арестовал Пермякова на два месяца.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин