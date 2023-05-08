"Был в пятёрке на ликвидацию": Прилепин рассказал, когда стал целью украинских диверсантов

Пострадавший при подрыве своего автомобиля политик и писатель Захар Прилепин рассказал, что ещё в 2017 году узнал, что за ним в ДНР охотятся несколько украинских диверсионно-разведывательных групп. Его слова приводит издание "Нижегородская правда".

"Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины, ещё в 2017 году. Я был в пятёрке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР", — заявил Прилепин.

По его словам, глава ДНР Александр Захарченко тогда рекомендовал ему вывезти семью, которая в тот момент жила с ним.

"С тех пор подобные вещи происходили постоянно. В том же году сапёры дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке", — добавил Прилепин.