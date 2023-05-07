Опубликовано видео с госпитализацией Прилепина с места взрыва

Пострадавший в результате подрыва автомобиля в Нижегородской области писатель и политик Захар Прилепин чувствует себя хорошо и уже шутит в больнице. Как сообщает SHOT , ему диагностировали осколочный перелом ног и контузию.

По данным телеграм-канала, после взрыва Прилепин был в сознании. Чтобы писатель не замёрз, ему принесли подушки и одеяла местные жители, которые и вызвали скорую помощь. Обломки его автомобиля раскидало на 150 метров, а разорванную шину даже закинуло на сосну. Сейчас Прилепин находится в нижегородской больнице под охраной Росгвардии. Врачи дают оптимистичные прогнозы.