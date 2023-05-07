Опубликовано видео с госпитализацией Прилепина с места взрыва
Пострадавший в результате подрыва автомобиля в Нижегородской области писатель и политик Захар Прилепин чувствует себя хорошо и уже шутит в больнице. Как сообщает SHOT, ему диагностировали осколочный перелом ног и контузию.
Кадры госпитализации Прилепина после подрыва автомобиля. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, после взрыва Прилепин был в сознании. Чтобы писатель не замёрз, ему принесли подушки и одеяла местные жители, которые и вызвали скорую помощь. Обломки его автомобиля раскидало на 150 метров, а разорванную шину даже закинуло на сосну. Сейчас Прилепин находится в нижегородской больнице под охраной Росгвардии. Врачи дают оптимистичные прогнозы.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". Подозреваемый в подрыве авто задержан, им оказался ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу задержанный привёл в действие дистанционно. СК РФ опубликовал видео его допроса.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская