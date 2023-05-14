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14 мая, 10:10

Командир бригады Вячеслав Макаров героически погиб в зоне СВО

Минобороны РФ: Командир Макаров погиб в ходе отражения атаки ВСУ в ДНР

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения, полученного при отражении атаки украинских силовиков в ходе спецоперации на Соледаро-артёмовском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Макаров лично руководил боем, под его командованием российские военные отразили две атаки ВСУ. Тогда удалось уничтожить три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля противника.

"В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", — добавил Конашенков.

Также погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Он руководил действиями личного состава, получил множественные осколочные ранения в ходе боя по отражению одной из атак ВСУ.

В районе Запорожья уничтожен склад вооружения и хранилище топлива ВСУ

В районе Запорожья уничтожен склад вооружения и хранилище топлива ВСУ

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 в районе населённого пункта Новодмитровка ДНР.

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Светлана Оперук
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