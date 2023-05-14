Командир бригады Вячеслав Макаров героически погиб в зоне СВО
Минобороны РФ: Командир Макаров погиб в ходе отражения атаки ВСУ в ДНР
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения, полученного при отражении атаки украинских силовиков в ходе спецоперации на Соледаро-Артёмовском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, Макаров лично руководил боем, под его командованием российские военные отразили две атаки ВСУ. Тогда удалось уничтожить три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля противника.
"В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", — добавил Конашенков.
Также погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Он руководил действиями личного состава, получил множественные осколочные ранения в ходе боя по отражению одной из атак ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 в районе населённого пункта Новодмитровка ДНР.