Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300

Российские военнослужащие уничтожили в ДНР радиолокационную станцию (РЛС) украинского зенитного ракетного комплекса ЗРК С-300. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новодмитровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал он в ходе брифинга.

Также Конашенков отметил, что в районе населённого пункта Красное в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ.