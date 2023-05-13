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Опубликовано 13 мая 2023, 11:37
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Российские военные уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300

Российские военнослужащие уничтожили в ДНР радиолокационную станцию (РЛС) украинского зенитного ракетного комплекса ЗРК С-300. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новодмитровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал он в ходе брифинга.

Также Конашенков отметил, что в районе населённого пункта Красное в ДНР был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ.

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Также Конашенков рассказал, что штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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