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13 мая, 11:29

На северо-западе Артёмовска освобождён ещё один квартал

Минобороны: Штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артёмовска

Штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артёмовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Министерство обороны РФ обнародовало видео, как российские военные штурмовали укрепрайон Вооружённых сил Украины в районе села Спорное, которое находится под Артёмовском.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Иван Косицын
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