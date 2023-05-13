На северо-западе Артёмовска освобождён ещё один квартал
Минобороны: Штурмовые отряды освободили квартал на северо-западе Артёмовска
Штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Штурмовыми отрядами освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Министерство обороны РФ обнародовало видео, как российские военные штурмовали укрепрайон Вооружённых сил Украины в районе села Спорное, которое находится под Артёмовском.
ТАСС / Спринчак Валентин