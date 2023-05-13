На северо-западе Артёмовска освобождён ещё один квартал

Штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовыми отрядами освобождён квартал в северо-западной части города Артёмовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах", — сказал он в ходе брифинга.