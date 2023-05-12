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Опубликовано 12 мая 2023, 18:34
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Пригожин рассказал, на сколько ЧВК "Вагнер" продвинулась в Артёмовске за сутки

Пригожин: ЧВК "Вагнер" продвинулась на 400 метров в Артёмовске

За день продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составило до 400 метров, сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 400 метров. Площадь продвижения составила 132 тысячи квадратных метров", приводит пресс-служба его слова.

Под контролем противника, как отметил Пригожин, остаётся ровно два квадратных километра территории города.

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Ранее сообщалось, что в Артёмовске бойцы "Вагнера" спасли из подвала молодую семью с новорождённым. Людей эвакуировали из зоны боёв и доставили в больницу Первомайска.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
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