Регион

Уведомления отключены

12 мая, 18:34

Пригожин рассказал, на сколько ЧВК "Вагнер" продвинулась в Артёмовске за сутки

Пригожин: ЧВК "Вагнер" продвинулась на 400 метров в Артёмовске

За день продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составило до 400 метров, сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 400 метров. Площадь продвижения составила 132 тысячи квадратных метров", приводит пресс-служба его слова.

Под контролем противника, как отметил Пригожин, остаётся ровно два квадратных километра территории города.

Финальный рывок: Из какой части Артёмовска осталось выбить ВСУ

Финальный рывок: Из какой части Артёмовска осталось выбить ВСУ

Ранее сообщалось, что в Артёмовске бойцы "Вагнера" спасли из подвала молодую семью с новорождённым. Людей эвакуировали из зоны боёв и доставили в больницу Первомайска.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ЧВК "Вагнер"
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров