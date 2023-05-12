Пригожин рассказал, на сколько ЧВК "Вагнер" продвинулась в Артёмовске за сутки

За день продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составило до 400 метров, сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 400 метров. Площадь продвижения составила 132 тысячи квадратных метров", — приводит пресс-служба его слова.

Под контролем противника, как отметил Пригожин, остаётся ровно два квадратных километра территории города.