В Артёмовске бойцы "Вагнера" спасли из подвала молодую семью с новорождённым

У молодой супружеской пары в подвале в Артёмовске родился второй сын, бойцы ЧВК "Вагнер" эвакуировали всё семейство. Об этом рассказал отец новорождённого Евгений Глущенко в беседе с РИА "Новости".

По словам мужчины, о беременности супруги стало известно не сразу, а потом уже было поздно, ведь начинались боевые действия. Уезжать на Украину семья не хотела и решила дождаться русских. Малыш появился на свет в подвале 9 апреля в 22:00. Роды оказались тяжёлыми, причём не только из-за боевых действий. По рассказам Глущенко, когда ребёнок стал выходить, его шея была обмотана пуповиной. Один из помогающих принять роды развязал её и стал трясти малыша.

"Смотрю: синенький становится. И он тогда закричал... Обрезали пуповину и завязывали. И что оставалось? Только молиться Богу, чтобы всё было нормально, чтобы никакой инфекции не было", — добавил мужчина.

В результате российские бойцы вынесли из подвала маму и малыша, семейство эвакуировали из зоны боевых действий в больницу Первомайска. Там выяснилось, что у женщины сильно упал уровень гемоглобина, он составлял около 50% от нормы. Глущенко поблагодарил бойцов "Вагнера" и добавил, что сына решили назвать Марком.