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Опубликовано 11 мая 2023, 11:44
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Штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают наступление в западной части Артёмовска

МО РФ: Штурмовые отряды продолжают наступать на западе Артёмовска

Штурмовые отряды российских войск ведут наступление на западе Артёмовска. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артёмовска", — сказал Конашенков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что поддержку им оказывают бойцы Воздушно-десантных войск РФ, которые сковывают подразделения украинской армии на флангах.

Конашенков также уточнил, что на Донецком направлении за сутки российские лётчики совершили восемь боевых вылетов, а артиллерия выполнила почти 100 огневых задач в районе, уничтожив живую силу и технику Украины в районах Красного, Калиновки и Часова Яра.

Всего, согласно данным Минобороны РФ, за последние сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении до 230 бойцов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Максим Плетнёв
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