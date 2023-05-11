Штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают наступление в западной части Артёмовска

Штурмовые отряды российских войск ведут наступление на западе Артёмовска. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артёмовска", — сказал Конашенков.

Представитель оборонного ведомства добавил, что поддержку им оказывают бойцы Воздушно-десантных войск РФ, которые сковывают подразделения украинской армии на флангах.

Конашенков также уточнил, что на Донецком направлении за сутки российские лётчики совершили восемь боевых вылетов, а артиллерия выполнила почти 100 огневых задач в районе, уничтожив живую силу и технику Украины в районах Красного, Калиновки и Часова Яра.