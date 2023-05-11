Киев потерял до 230 военных и наёмников на самом смертоносном направлении
ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ и наёмников на Донецком направлении
Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 230 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наёмников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — уточнил Конашенков.
Также, по данным Минобороны РФ, в районе Краматорска был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Судя по сводкам Министерства обороны РФ, Донецкое направление остаётся для ВСУ самым смертоносным. Так, за прошлые сутки, 10 мая, там было уничтожено свыше 240 украинских военных, включая иностранных наёмников.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo