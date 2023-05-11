Киев потерял до 230 военных и наёмников на самом смертоносном направлении

Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили до 230 украинских военных и иностранных наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наёмников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — уточнил Конашенков.

Также, по данным Минобороны РФ, в районе Краматорска был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.