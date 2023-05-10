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10 мая, 11:30

Украинские войска в очередной раз понесли тяжёлые потери на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили более 240 военных на Донецком направлении

Свыше 240 военных, включая иностранных наёмников, потеряла украинская армия за последние сутки на Донецком направлении СВО. Об этом в ходе ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наёмников", — заявил Конашенков.

Украинский штурмовик Су-25 сбит в Херсонской области

Украинский штурмовик Су-25 сбит в Херсонской области

Как уточнил представитель оборонного ведомства РФ, российские войска также уничтожили три бронемашины ВСУ, четыре автомобиля украинских военных, одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Конашенков также добавил, что в районе Белокузьминовки в ДНР был нанесён удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения одной из бригад ВСУ.

Накануне в Минобороны рассказали о тяжёлых потерях украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Максим Плетнёв
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