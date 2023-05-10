Украинские войска в очередной раз понесли тяжёлые потери на Донецком направлении

Свыше 240 военных, включая иностранных наёмников, потеряла украинская армия за последние сутки на Донецком направлении СВО. Об этом в ходе ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наёмников", — заявил Конашенков.

Как уточнил представитель оборонного ведомства РФ, российские войска также уничтожили три бронемашины ВСУ, четыре автомобиля украинских военных, одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".