ВСУ понесли тяжёлые потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
МО РФ: ВСУ потеряли более 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВС РФ за минувшие 24 часа уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 90 военных Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе городов Угледар (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). Также российские войска поразили две боевые бронированные машины, гаубицу "Мста-Б", два автомобиля и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Щербаки Запорожской области.
Ранее Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, шести автомобилей, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20 и двух Д-30.
ТАСС / Андрей Рубцов