ВС РФ за минувшие 24 часа уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 90 военных Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе городов Угледар (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). Также российские войска поразили две боевые бронированные машины, гаубицу "Мста-Б", два автомобиля и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Щербаки Запорожской области.