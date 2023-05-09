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Регион
Опубликовано 9 мая 2023, 12:04
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ВСУ понесли тяжёлые потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

МО РФ: ВСУ потеряли более 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВС РФ за минувшие 24 часа уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 90 военных Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе городов Угледар (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). Также российские войска поразили две боевые бронированные машины, гаубицу "Мста-Б", два автомобиля и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Щербаки Запорожской области.

Минобороны раскрыло детали удара высокоточным оружием по резервам ВСУ в ночь на 9 мая
Минобороны раскрыло детали удара высокоточным оружием по резервам ВСУ в ночь на 9 мая

Ранее Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, шести автомобилей, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20 и двух Д-30.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
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