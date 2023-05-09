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Опубликовано 9 мая 2023, 11:46
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ВСУ за сутки потеряли более 465 солдат и наёмников на Донецком фронте

ВС России уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наёмников", сказал он.

Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, шести автомобилей, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20 и двух Д-30.

ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 380 бойцов ВСУ и наёмников
ВС РФ уничтожили на Донецком направлении свыше 380 бойцов ВСУ и наёмников

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп противника на Купянском направлении. Помимо этого были сорваны три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Двуречного, Тимковки, Табаевки.

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TACC / NEWS.ru / Никита Цицаги

Матвей Константинов
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