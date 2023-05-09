ВСУ за сутки потеряли более 465 солдат и наёмников на Донецком фронте
ВС России уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он.
Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, шести автомобилей, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20 и двух Д-30.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп противника на Купянском направлении. Помимо этого были сорваны три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Двуречного, Тимковки, Табаевки.
TACC / NEWS.ru / Никита Цицаги