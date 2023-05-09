ВСУ за сутки потеряли более 465 солдат и наёмников на Донецком фронте

ВС России уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он.

Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, шести автомобилей, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20 и двух Д-30.