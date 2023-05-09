Военные группировки "Запад" уничтожили две украинские ДРГ на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие группировки "Запад" обнаружили и уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, также бойцы уничтожили артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска.

"На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также сорвали три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, армейской авиацией были нанесены удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.