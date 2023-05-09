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9 мая, 02:21

Военные группировки "Запад" уничтожили две украинские ДРГ на Купянском направлении

Минобороны РФ: Две украинские ДРГ уничтожены на Купянском направлении

В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие группировки "Запад" обнаружили и уничтожили две группы украинских диверсантов на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, также бойцы уничтожили артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска.

"На Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также сорвали три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, армейской авиацией были нанесены удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.

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Ранее российские штурмовики Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации на Украине нанесли удары в районе населённых пунктов Весёлое и Артёмовск. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, в результате ударов ВСУ понесли потери в живой силе.

Обложка ©

VK.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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