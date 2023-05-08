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Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 02:33
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Российские штурмовики поразили живую силу ВСУ в районе Артёмовска

Минобороны: Авиация ЮВО поразила живую силу ВСУ в районе Артёмовска

Российские штурмовики Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации на Украине нанесли удары в районе населённых пунктов Весёлое и Артёмовск. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, в результате ударов ВСУ понесли потери в живой силе. Его слова приводит ТАСС.

"Силами штурмовой армейской авиации Южного военного округа нанесено поражение живой силе подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое и Бахмут [украинское название города Артёмовска]", — сообщил он.

Авиация также нанесла удары по пункту управления разведки и складу боеприпасов 81-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. Более того, расчётом РСЗО "Торнадо-С" уничтожены скопления техники и живой силы ВСУ в районе Александровки.

"На данном направлении ракетные удары нанесены по пунктам временной дислокации 50-й и 30-й бригад ВСУ в населённых пунктах Дружковка и Часов Яр", — добавил Астафьев.

Пригожин: Под контролем российских сил находится 95% территории Артёмовска
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Ранее штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ. Видео боевой работы российской авиации показало Минобороны.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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