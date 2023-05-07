Российские Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции ВСУ

Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, опубликовав видео боевой работы российской авиации.

"Экипажи "грачей" нанесли ракетные авиационные удары, после чего выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — отметили в военном ведомстве.

Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили два украинских самолёта Су-25 в Херсонской области. Также удалось поразить 14 беспилотников в районах населённых пунктов Токаревка, Ольшаны Харьковской области, Троицкое в ЛНР, Ивановка в ДНР, а также Лесное и Малая Белозёрка в Запорожской области.