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7 мая, 10:26

Российские Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции ВСУ

Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, опубликовав видео боевой работы российской авиации.

Работа российских штурмовиков Су-25. Видео © T.me / mod_russia

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Российский "Ланцет" уничтожил американский ЗРК Avenger

"Экипажи "грачей" нанесли ракетные авиационные удары, после чего выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — отметили в военном ведомстве.

Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО сбили два украинских самолёта Су-25 в Херсонской области. Также удалось поразить 14 беспилотников в районах населённых пунктов Токаревка, Ольшаны Харьковской области, Троицкое в ЛНР, Ивановка в ДНР, а также Лесное и Малая Белозёрка в Запорожской области.

Российские военные поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

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Обложка ©

T.me / mod_russia

Иван Косицын
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