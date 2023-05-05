Российские войска ПВО за сутки сбили два украинских Су-25 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолёта Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции за последний день удалось поразить 14 беспилотников в районах населённых пунктов Токаревка, Ольшана Харьковской области, Троицкое ЛНР, Ивановка ДНР, а также Лесное и Малая Белозёрка Запорожской области.