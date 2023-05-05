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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 12:22
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ВС РФ пресекли действия украинских диверсантов в районе Новомихайловки

Очередная группа украинских диверсантов была обезврежена в районе Новомихайловки в ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы", — сообщил генерал-лейтенант.

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А на днях правоохранительные службы в Запорожской области пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили украинец и два россиянина. Как ранее сообщал Лайф, они оказались причастны к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко.

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VK / Минобороны России

Марина Калегина
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