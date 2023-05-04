ВС России уничтожили хранилище топлива ВСУ в районе Кировограда

Бойцы Российской армии уничтожили хранилище топлива украинских войск в районе Кировограда. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Кировограда уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции российские военные нанесли огневое поражение по складу боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска.