ВС России уничтожили хранилище топлива ВСУ в районе Кировограда
Бойцы Российской армии уничтожили хранилище топлива украинских войск в районе Кировограда. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Кировограда уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции российские военные нанесли огневое поражение по складу боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска.
Ранее Лайф рассказывал о потерях украинской стороны среди живой силы. За сутки подразделениям ВС РФ удалось ликвидировать более 250 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, были уничтожены две бронемашины, шесть авто, две гаубицы и самоходная артиллерийская установка.