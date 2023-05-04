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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 11:40
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ВС России уничтожили хранилище топлива ВСУ в районе Кировограда

Бойцы Российской армии уничтожили хранилище топлива украинских войск в районе Кировограда. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Кировограда уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции российские военные нанесли огневое поражение по складу боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска.

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Ранее Лайф рассказывал о потерях украинской стороны среди живой силы. За сутки подразделениям ВС РФ удалось ликвидировать более 250 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, были уничтожены две бронемашины, шесть авто, две гаубицы и самоходная артиллерийская установка.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер
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